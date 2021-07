In Chörau dient eine alte Telefonzelle jetzt als Anlaufpunkt für Bücherfans

Chörau/MZ - Die Suche nach einer Telefonzelle war schwieriger als gedacht. Torsten Winger stöberte lange im Internet und fand schließlich, wonach er gesucht hatte. Seit einigen Tagen steht das gelbe Häuschen nun in seinem Museumshof in Chörau. Ausgestattet mit Regalen, in denen sich Bücher aneinanderreihen.

„Die Bücher, die ausgelesen wurden, können so neue Verwendung finden“, sagt er. „Rausnehmen, neue dazupacken. So bleibt immer Bewegung drin.“ Die Bücher würden so durch die Leser selbst ausgetauscht werden. Er lege aber auch immer mal etwas Neues rein. Um Romane zu lesen, findet der Inhaber des Museumshofes selbst keine Zeit. Er studiert viel Fachliteratur. Vor allem solche, die mit seiner Sammelleidenschaft zusammenhängt.

Der Museumshof in Chörau ist längst zu einem Ausflugstipp geworden

Vor fünf Jahren hat der Elektromeister seinen Museumshof eröffnet. Dort ausgestellt werden unter anderem Radios, Plattenspieler und Fernseher aus DDR-Zeiten. Damit begonnen, alte Geräte zu sammeln, hat er schon 20 Jahre zuvor. Erst waren es Keller- und Dachbodenfunde von Verwandten und Bekannten, dann ersteigerte er Technik über das Internet. Der Platz reichte bald nicht mehr aus. Er kaufte einen Dreiseitenhof in Chörau und baute diesen als Museumshof aus.

Im Internet hat Torsten Winger die Telefonzelle gefunden. (Foto: Nicklisch)

In den Räumen gibt es längst mehr zu sehen als Technik. Wohnungen mit Möbeln aus verschiedenen Epochen können betreten werden. Immer mal wieder finden Sonderausstellungen statt. Der Museumshof in Chörau ist längst zu einem Ausflugstipp geworden. Und Torsten Winger und der Museumshofverein arbeiten daran, dass es immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt. Jetzt eben die Büchertelefonzelle.

Eine solche Anlaufstelle für Bücherfans ins Leben zu rufen, hatte Torsten Winger schon länger vor

Gefüllt ist die auch mit Büchern aus dem Fundus des Museumshofes. „Bücher schmeißt man nicht weg. Deswegen nehme ich auch Bücher auf“, sagt er. Die bringen Leute zu ihm, die nicht mehr wissen, wohin damit. Hinzu kommen Bücher, die Chörauer in die Telefonzelle hineingelegt haben. Am Sonntag konnte die das erste Mal genutzt werden. Da waren die Türen des Museumshofes wieder für interessierte Besucher geöffnet. Das neue Angebot wurde sofort angenommen, Bücher wurden hineingelegt und herausgenommen. Das freut den Inhaber, der mehr Geld in das Projekt gesteckt hatte als geplant, aber von sich selbst sagt: „Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, will ich es auch umsetzen.“

Eine solche Anlaufstelle für Bücherfans ins Leben zu rufen, hatte er schon länger vor. Zuletzt gesehen hat er eine Büchertelefonzelle beim Umweltbundesamt in Dessau. Ursprünglich hatte er vor, das Häuschen außerhalb seines Geländes aufzustellen. Das wurde jedoch abgelehnt. Sie steht deshalb auf seinem Museumshofgelände.

„Wenn das Tor offen ist, kann man ohne zu klingeln rein“

Die Telefonzelle hat Torsten Winger so weit wie möglich erhalten. Das Telefon musste jedoch raus, dafür kam ein Regal hinein. Inklusive Beleuchtung. „So kann man auch gegen Abend die Bücher aussuchen“, sagt er.

Am Eingang des Hofes will er noch mit einem Schild darauf hinweisen, dass es hier eine Büchertelefonzelle gibt. „Wenn das Tor offen ist, kann man ohne zu klingeln rein“, lädt Torsten Winger ein. Das Angebot ist sowohl für Anwohner als auch für Touristen gedacht. Eben alle, die gern lesen.

Zu finden ist der Museumshof in der Dorfstraße 6 in Chörau.