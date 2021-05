In Aken hapert es weiter am Hochwasserschutz

Aken - Die Neuigkeit kann Ronald Günther, Flussbereichsleiter beim Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW), in einem einzigen Satz zusammenfassen: „Das Geld ist da.“ Wenigstens für das Hochufer auf dem Gelände des früheren Magnesitwerkes in Aken. Eine Schwachstelle beim Hochwasserschutz für die Stadt. Dass hier etwas passieren muss, da sind LHW und Akens Wasserwehrwart Siegfried Mehl einig.

Fast acht Jahre nach dem letzten schweren Hochwasser hapert es weiter vor allem am Geld, um die Hochwasseranlagen in der Stadt zu ertüchtigen.

Im Juni 2013 hatte der Deich bei „Mutter Sturm“ den immensen Wassermassen nicht länger standgehalten

Im Juni 2013 hatte der Deich bei „Mutter Sturm“ den immensen Wassermassen nicht länger standgehalten und war gebrochen. Teile von Aken wurden überschwemmt, auch die Ortsteile hat es mitunter schwer getroffen. Bis heute werden Straßen, Wege, Gebäude saniert - zu 100 Prozent vom Land gefördert.

Auch der neue Deich innerhalb des Stadtgebietes sollte längst gebaut - zumindest ein Anfang sichtbar sein. Doch es verzögert sich alles. Bereits im Januar 2020 erklärt der Landesbetrieb den Böschungsteil auf dem stillgelegten Firmengelände von RHI (früher Magnesit) zur Schwachstelle und kündigt an, den Bereich ab dem vierten Quartal 2020 umgestalten zu wollen.

50 bis 60 Helfer bräuchte man, um den etwa einen Kilometer langen Abschnitt zu verteidigen

Bisher ist nichts passiert. Nun gibt es einen neuen Eigentümer für das Industriegebiet, der im zweistelligen Millionenbereich investieren will. Und nun tut sich etwas in Sachen Hochwasserschutz. „Das Hochufer“, erklärt Ronald Günther, „ist hier relativ schmal und relativ niedrig.“ Das Gelände - ein Deich ist das nach LHW-Lesart nicht - soll so modelliert werden, dass es einem Hochwasser standhält.

Siegfried Mehl ist gespannt auf die Planung. Er erinnert: „Früher ist der Bereich immer von den Arbeitern bei Magnesit verteidigt worden. Das hat wunderbar geklappt. Aber jetzt sind die Leute weg - und damit auch das Wissen.“

Fakt ist: Die Sanddüne zeige hier „einige dünnere Stellen“, die problematisch werden könnten. 50 bis 60 Helfer bräuchte man, um den etwa einen Kilometer langen Abschnitt zu verteidigen, schätzt er und spricht von einem „neuralgischen Punkt“.

Frühestens im vierten Quartal 2021 ist mit dem Baubeginn zu rechnen

Sobald die Ausführungsplanung vorliegt, ist ein Stand erreicht, der am Ende auch umgesetzt werde, verdeutlicht Ronald Günther. Doch bis dahin ist es immer wieder ein weiter Weg: angefangen bei der Vorplanung, über Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis hin zur finalen Ausführungsplanung. Entscheidend ist: „Es ist alles genehmigt.“ Trotzdem sei eben frühestens im vierten Quartal 2021 mit dem Baubeginn zu rechnen. Stand: jetzt.

Während der Bereich zwischen dem Magnesit-Gelände bis zum Schöpfwerk, inklusive Hafen, wenig Konfliktpotenzial zu bieten scheint, sieht das für die geplante Deichrückverlegung bis zum Anschluss an den neuen Deich in Obselau offensichtlich anders aus: „Da werden wir uns streiten“, kündigt Siegfried Mehl bereits an. „Wir hatten ursprünglich einen Kompromiss gefunden, bei dem alle Zugeständnisse gemacht haben.“ Aber die Linienführung entlang der Waldkante sei gekippt worden. „Jetzt machen wir einen Schlenker um das Biotop.“ Einzig um grünen Interessen Genüge zu tun, sagt er und ärgert sich darüber.

Zu Beginn des vergangenen Jahres sah die Zeitschiene des LHW noch wesentlich optimistischer aus

Nach Information von Martina Große-Sudhues, der Geschäftsbereichsleiterin Betrieb und Unterhaltung beim LHW, werde die Genehmigungsplanung für die Deichrückverlegung in diesem Jahr angestrebt. 2022/2023 rechne sie mit dem Abschluss des Planfeststellungsverfahrens - sofern es normal verlaufe. Nach Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe könnte dann unter Umständen ab 2023/2024 gebaut werden.

Zu Beginn vergangenen Jahres sieht die Zeitschiene des LHW noch wesentlich optimistischer aus: Genehmigungsplanung bis Mitte 2020, Abschluss des Planfeststellungsverfahrens idealerweise in der zweiten Jahreshälfte 2021, Bauausführung ab Mitte 2022. Noch weiter zurückgeschaut, hätte der neue Deich in Aken schon fast fertig sein sollen.

Die Projekte müssten „landesweit priorisiert werden“

„Ich bin da Realist“, erklärt Akens Wasserwehrwart Siegfried Mehl. „Wenn man Mittel und Kapazitäten hat, um zehn Brücken zu bauen, kann man keine 20 bauen.“ Genauso sieht es bei den Deichen im Land aus. „Zu Beginn waren alle euphorisch.“ Kurz nach dem Hochwasser von 2013. Inzwischen geht es vor allem um die Finanzierung der Vorhaben.

„Ich kann das immer sehr gut nachvollziehen“, erklärt Ronald Günther, „wenn jemand vor seiner Haustür die Priorität sieht.“ Doch die Projekte müssten „landesweit priorisiert werden“. Aber: „Die Städte haben bereits viel Geld für Hochwassermaßnahmen bekommen. Und auch der Deichbau hört nicht auf - es dauert nur länger.“ (mz)