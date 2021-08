Impfzentren in Köthen und Wolfen schließen noch im September

Köthen/MZ - Lediglich ein neuer Covid-19-Fall wurde in Anhalt-Bitterfeld seit Montag nach Angaben von Kreissprecher Udo Pawelczyk gemeldet. Dabei handelt es sich um einen Mann aus Bitterfeld-Wolfen. Aktuell infiziert sind demnach 37 Personen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis beträgt 13,9. Zwei Covid-19-Erkrankte werden intensivmedizinisch behandelt, keiner muss invasiv beatmet werden.

Pawelczyk kündigt zudem mit dem 27. August den letzten regulären Impftag im Impfzentrum Köthen an. Danach finden dort keine täglichen Impfungen mehr statt. Lediglich die bereits terminisierten Zweitimpfungen am 3. September werden in Köthen planmäßig durchgeführt. Am 24. September ist dann auch der letzte Impftag im Impfzentrum Wolfen.

Am 28. August öffnet das Impfzentrum Wolfen von 8 bis 15 Uhr. Jeder Impfberechtigte kann dann ohne Termin eine Erstimpfung erhalten, heißt es in der Pressemitteilung.