Reppichau/MZ. - Mehr als elf Millionen Euro kann der Leader-Verein Anhalt bis 2027 für Projekte im ländlichen Raum ausgeben. Projekte in Anhalt-Bitterfeld, die das Leben lebenswerter machen sollen. Am Geld mangelt es also nicht, aber an Projektideen. Hier scheinen Vereine, Verbände, Kommunen noch zögerlich. Kurz vor Weihnachten wurden neun Vorhaben - davon fünf im Altkreis Köthen - auf den Weg gebracht, die 2025 umgesetzt werden sollen.

