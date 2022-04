Hyundai gegen Honda - 19.000 Euro Schaden bei schwerem Unfall in Weißandt-Gölzau

Weißandt-Gölzau/MZ - In der Lindenstraße in Weißandt-Gölzau ist es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Mann verletzt wurde und am Ende zwei Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

Ein 56-jähriger Hyundai-Fahrer wollte gegen 15 Uhr von der Gnetscher Straße nach links in die Lindenstraße abbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Honda eines 44-Jährigen, der auf der vorfahrtsberechtigten Lindenstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs war.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 19.000 Euro. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht, lehnte am Unfallort jedoch jegliche medizinische Versorgung ab.