Hunderte Strohballen in Susigke und Scheuder stehen in Flammen

Susigke/Scheuder/MZ - „Wir haben mal wieder eine Folge“, sagt Michael Wichmann, Stadtwehrleiter der Stadt Südliches Anhalt gleich zu Beginn. Ein zehnstündiger Einsatz liegt bereits hinter den Kameraden der Feuerwehren der Region - ein Ende ist noch nicht in Sicht. In der Nacht zum Sonntag musste die Feuerwehr zunächst nach Scheuder ausrücken. Rund 250 Strohballen sind auf einem Feld an der B185 in Richtung Dessau in Flammen geraten. „Sie brennen immer noch“, erklärt Wichmann. Geschlafen haben die Kameraden bislang nicht. Und die Hitze mache es ihnen zusätzlich schwer. Die Strohballen lassen sie nun langsam abbrennen, löschen sei da ohnehin nicht machbar.

