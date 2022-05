Holzmast war nach Sturm erneuert worden: Störche haben ihr Nest in Görzig bezogen

Storch in Görzig

Görzig/MZ - Der Ende Februar erbaute Horst für Störche in Görzig ist seit wenigen Tagen bewohnt. „Das Paar hat das Nest angenommen, es funktioniert“, freut sich Swen Meyer. Nachdem ein Sturm den alten Holzmast in Schieflage brachte, hatte der Ortsbürgermeister mit Hilfe des Baubetriebs KTSB, der Elektrofirma Bohnefeld und der Unteren Naturschutzbehörde einen zehn Meter hohen Betonmast für das neue Storchennest organisiert.

„Weißstörche brüten etwa 30 Tage, plus minus drei Tage“, sagt Ingolf Todte, Storchenbeauftragter für den Altkreis Köthen. Nach seinen Zählungen nisten in der Region in guten Jahren 13 Storchenpaare. Von drei bis fünf Eiern pro Paar würden im Schnitt zwei bis drei Jungstörche überleben.

Das Problem der Störche sei es, dass sie nach mehreren zu trockenen Jahren weniger Feuchtgebiete finden, wo sie Fische und Frösche jagen können. Die Trockenheit habe auch dafür gesorgt, dass es weniger Amphibien gebe, was das Angebot an Nahrung für Störche zusätzlich verringere, erklärt Ingolf Todte.