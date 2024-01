Alarmierende Zahl Höchste Rate in Deutschland - Elf Radfahrer seit 2020 bei Unfällen in Anhalt-Bitterfeld getötet

Von 2020 bis 2022 sind in Anhalt-Bitterfeld elf Radfahrer bei Unfällen gestorben - das ist, gemessen an der Einwohnerzahl, die höchste Rate in ganz Deutschland. Was Polizei und ADFC dazu sagen.