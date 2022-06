„Hin und weg“: Autoren erzählen in Köthen von ihren ungewöhnlichen Reisen um die Welt

Im Schloss Köthen beginnt am 26. Juni die neue Lesereihe „Hin und weg“. Was zu erwarten ist.

Köthen/MZ - Das Schloss Köthen nimmt seine Besucher zum Ende der Spielzeit und mit Beginn der neuen Saison ab September mit auf Reisen rund um die Welt. In der Lesereihe „Hin und weg“, die am 26. Juni mit Jan Kowalsky startet, werden bei sechs Lesungen Bücher von Autorinnen und Autoren vorgestellt, die über ungewöhnliche Formen des Reisens geschrieben haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Köthen Kultur und Marketing GmbH.

Seit nunmehr zwei Jahren sind die Menschen, bedingt durch die Pandemie, in ihrem Reiseverhalten eingeschränkt. Die Sehnsucht, andere Länder zu erkunden, fremde Kulturen zu entdecken und Menschen kennenzulernen ist jedoch ungebrochen. Mit der Lesereihe will das Schloss Köthen auf ungewöhnliche Reisen und jene, die diese unternommen haben, aufmerksam machen.

Jan Kowalsky beginnt

Die neue Reihe knüpft an jene fünf Lesungen an, die seit vergangenem Herbst unter dem Titel „Federlesen“ Autoren und Autorinnen nach Köthen brachten, deren Bücher zum Thema „Vögel“ erschienen sind und die damit

das derzeit sanierungsbedingt geschlossene Naumann-Museum mit seiner ornithologischen Sammlung in Erinnerung hielten.

Zum Auftakt von „Hin und weg“ wird am 26. Juni um 16 Uhr Jan Kowalsky erwartet. Er hat im Goldmann Verlag sein Buch „Als Schisser um die Welt. Die Geschichte von einem, der mitmusste“ veröffentlicht. Kowalsky ist einer, der gar nicht weg will und lieber zu Hause bleibt. Das Problem ist nur: Seine Frau liebt Abenteuerreisen. Also verbringt er seine Freizeit notgedrungen überall, nur nicht auf dem geliebten Sofa. Erspart bleibt ihm auf seinen unfreiwilligen Reisen rund um den Globus natürlich nichts: menschenfressende Riesenechsen, Wildwasserrafting mit Zahnverlust, Safari im Schweinsgalopp oder auf dem Elefanten durch den Dschungel.

Mit seiner Geschichte von einem, der mitmusste, schrieb sich Illustrator und Marketingmann Jan Kowalsky auf die Spiegel-Bestseller-Liste und tourte durch Funk und Fernsehen.

Philipp Laage übernimmt

Beim zweiten Lesetermin noch vor der Sommerpause darf man sich am 17. Juli um 16 Uhr auf Philipp Laage und dessen Reisehandbuch „Vom Glück zu Reisen“ freuen. In seinem Buch stellt er die großen Fragen rund ums Reisen neu oder anders: Warum hierhin und nicht dorthin? Was ist ein Abenteuer? Wo ist es noch ursprünglich? Auf diese und vor allem auf die Frage „Macht Reisen glücklich?“ gibt Journalist Philipp Laage kluge, kritische und humorvolle Antworten.

Der Autor erzählt davon, wie wir heute reisen und warum. Von seinen eigenen Reisen um die ganze Welt hat er unzählige Geschichten nach Köthen mitgebracht.

Philosophisch wird es in der Literaturreihe „Hin und weg“ zu Beginn der neuen Spielzeit, wenn Oliver Lubrich mit seinem druckfrischen und im Verlag Matthes & Seitz erschienenen Buch „Humboldt: oder wie das Reisen das Denken verändert“ am 11. September im Schloss Köthen zu Gast ist. Alexander von Humboldt reiste um 1800 nach und durch Amerika, später nach Russland und bis an die Grenze des chinesischen Kaiserreichs. Aus seinen veröffentlichten, aber auch unveröffentlichten Schriften entsteht in Oliver Lubrichs Untersuchung ein Bild des Reisenden selbst: neugierig und trotz Vorurteilen stets bereit, genau diese an seiner Umgebung zu überprüfen.

Während Humboldt das Wissen über die Welt im Namen der Forschung verändert, verändert die Welt, die er entdeckt, auch ihn: Humboldt erscheint nicht nur als Schreibender, sondern auch als Geschriebener.

Erlebnisberichte über Oliver Lücks seit mehr 20 Jahren andauernde Reise in einem Bulli durch Europa oder Thomas Meixners Erfahrungen auf einer Radtour von Bitterfeld bis nach China bieten weitere Begegnungen mit Reiseautoren. Die Ländersammlerin Nina Sedano, die alle UN-Staaten bereiste, komplettiert die bis Ende Oktober terminierte Lesereihe „Hin und weg“ im Schloss Köthen.

Karten für alle Lesungen kosten im Vorverkauf zehn Euro und sind in der Touristinformation im Schloss, Rufnummer 03496/70099260, und unter www.schlosskoethen.de erhältlich.

Vielfältiges Angebot

Alle Termine der Lesereihe „Hin und weg“ auf einen Blick:

26. Juni, 16 Uhr, Jan Kowalsky - „Als Schisser um die Welt“

17. Juli, 16 Uhr, Philipp Laage - „Vom Glück zu Reisen“

11. September, 16 Uhr, Oliver Lubrich - „Humboldt: oder wie das Reisen das Denken verändert“

29. September, 19.30 Uhr, Oliver Lück - „Zeit als Ziel: Seit 20 Jahren im Bulli durch Europa“

2. Oktober, 16 Uhr, Nina Sedano - „Die Ländersammlerin. Wie ich in der Ferne mein Zuhause fand“

30. Oktober, 16 Uhr, Thomas Meixner - „Abenteuer Seidenstraße. Mit dem Fahrrad unterwegs nach China“