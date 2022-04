Hilfe kann bislang gewährleistet werden: So trotzt die Tafel Köthen der Krise

Flüchtende aus der Ukraine und steigende Preise stellen Tafeln deutschlandweit vor große Herausforderungen. In Köthen funktioniere die Versorgung bislang, sagt der Leiter der Einrichtung.

Rund 800 Lebensmittelpakete gibt die Köthener Tafel an drei Abgabestellen heraus – Woche für Woche.

Köthen/MZ - Wenn Ronald Maaß über die Situation an der Tafel Köthen spricht, betont er eines immer wieder: seine Dankbarkeit. Den Spendern dankt er, also den Bäckern, Landwirten und anderen, die Woche für Woche dafür sorgen, dass die Hilfsorganisation Lebensmittel an jene verteilen kann, die sie besonders dringend brauchen.