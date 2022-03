Hilfe für Ukraine reißt nicht ab: Helfer der Köthener Sanitätsschule bringen Spenden nach Bratislava

Helfer der Sanitätsschule haben Spenden nach Bratislava gebracht. Sie werden von dort in die Ukraine transportiert.

Köthen/Bratislava/MZ/SGR - 15 bis 20 Flüchtlinge aus der Ukraine kommen täglich in der Kontaktstelle „Humanitäre Hilfe“ in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 14a in Köthen vorbei. Sie können sich kostenlos Lebensmittel, Kleidung und Hygieneartikel mitnehmen. Alles gespendet von Bürgern, Unternehmen und Vereinen. „Die Menschen sind sehr dankbar“, sagt Raymond Schulz, der die Stelle eingerichtet hat.

Mit Mitgliedern seiner Sanitätsschule und weiteren Helfern ist er vor einigen Tagen aus Bratislava zurückgekehrt. Sie haben Spenden in eine Umladestation in der Hauptstadt der Slowakei gebracht. Unterstützt wurden die Köthener von der gemeinnützigen Organisation „Flamme des Friedens“ aus Österreich. Von hier aus werden die Spenden in die Ukraine transportiert.

Er war nicht der erste Hilfseinsatz, den Raymond Schulz und seine Helfer gefahren sind. Und es wird auch nicht der letzte gewesen sein. „Wenn Frieden ist, werden wir uns dort einbringen“, sagt er. Direkt vor Ort. Bis dahin sollen weitere Spenden gesammelt werden.