Der Glasfaserausbau in der Stadt Südliches Anhalt steht vor dem Abschluss. In welchen Ortsteilen nun besonders schnelle Internetverbindungen möglich sind.

Einwohnerin Gitta Linde (von links), Bürgermeister Thomas Schneider, Andrea Nemitz-Jänicke und Marco Gleau von der Telekom stehen vor dem Netzverteiler in Körnitz: Der Glasfaserausbau für rund 300 weitere Haushalte in der Stadt Südliches Anhalt ist fast abgeschlossen.

Südliches Anhalt/MZ - Ganz unscheinbar sehen die schwarzen dünnen Kabel im Verteilerkasten aus. Sie stecken in bunten Röhren, den so genannten Speedpipes, daran Zettel mit Adressen. Obwohl sie so dünn sind, können diese Kabel eine ganze Menge Daten transportieren. Genug, um problemlos Filme zu streamen oder an Videokonferenzen teilzunehmen. Der Glasfaserausbau in weiteren Ortsteilen der Stadt Südliches Anhalt ist so gut wie abgeschlossen.