Supermarkt in Gröbzig

Gröbzig/MZ. - Einen betrunkenen Mopedfahrer hat die Besatzung eines Streifenwagens am Dienstagnachmittag in seiner Wohnung in einem Nachbarort von Gröbzig ermittelt.

Eine Zeugin habe gegen 16 Uhr beobachtet, wie der alkoholisierte Mann vom Parkplatz eines Supermarkts an der Jahnstraße in Gröbzig auf sein Moped stieg und davonfuhr, während er seinen Helm im Markt liegengelassen hatte.

Die hinzugerufene Besatzung eines Streifenwagens habe den 29-Jährigen kurze Zeit später bereits an seiner Wohnung erwartet. Ein Atemalkoholtest ergab 2,9 Promille. Dem Mann wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine beweissichere Blutprobe entnommen. Bei der Überprüfung seiner Personalien habe sich zudem herausgestellt, dass er keine Fahrerlaubnis hat.