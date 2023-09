Der Köthener Pflegedienst Eisenhuth beschäftigt etwa 130 Mitarbeiter. Die personelle Fluktuation geht auch an diesem Unternehmen nicht vorbei. Also muss man sich dem Kampf um Azubis, die ausgebildet und übernommen werden können, bestehen.

Kommen und Gehen in Köthen

Monika Herz (li.) und Heidi Böttcher-Borchert (re.) hat Pflegedienstchefin Konstanze Eisenhuth in den Ruhestand verabschiedet.

Köthen/MZ - Besser hätte es doch gar nicht laufen können für die Mitarbeiter und Bewohner des Pflegeheims „Am Wasserturm“ in Köthen. Sonnenschein, Temperaturen um 25 Grad, ausreichend Speisen und Getränke und ein kleiner Parcours zur sportlichen Betätigung, was braucht es mehr zu einem gelungenen Mitarbeiterfest. Diese Veranstaltungen sind zugleich aber auch immer Gelegenheiten für Auszeichnungen, Begrüßungen oder Abschiede. Und in diesem Punkt machte die Einrichtung von Leiterin Konstanze Eisenhuth keine Ausnahme.