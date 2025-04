Grünes Licht für Batteriespeicher in den Ortschaften Reupzig und Zehbitz: Wie steht es um den Brandschutz?

Nahwärmenetze in der Stadt Südliches Anhalt

Der Stadtrat Südliches Anhalt hat in seiner Sitzung grünes Licht gegeben für weitere Schritte zum Bau von Nahwärmenetzen im Stadtgebiet. So wurde ein neuer Bebauungsplan für die künftige Heizzentrale in Hinsdorf mehrheitlich beschlossen. Nachdem zunächst eine Fläche im Osten im Gespräch war, soll sie nun im Süden der Ortschaft errichtet werden. Der Hinsdorfer Ortschaftsrat hatte zuvor einstimmig dafür votiert. „Wir haben das ausführlich behandelt“, bekräftigte Ortsbürgermeister Klaus Schönfeldt. Im Stadtrat gab es 14 Ja- und fünf Nein-Stimmen bei einer Enthaltung.