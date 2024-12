Zeugen gesucht Großflächige Graffiti am alten Bahnhof in Aken angebracht - Gruppe flüchtet vom Tatort

Eine Gruppe bislang unbekannter Täter hat am Nikolaustag, 6. Dezember, an der Westseite des ehemaligen Bahnhofs in Aken mehrere großflächige Graffiti aufgebracht.