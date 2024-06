Der Fall des Reiseveranstalters FTI macht so manchem Erholungssuchenden einen Strich durch die Rechnung. Wie sich Köthener Reisebüros und ihre Kunden mit der Pleite auseinandersetzen.

Großes Chaos nach der Pleite von FTI? Das ist die aktuelle Lage in Köthener Reisebüros

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - „Wir haben nicht mit der Insolvenz gerechnet“, gibt Kristin Vetter, Geschäftsführerin des gleichnamigen Touristikunternehmens, ganz offen zu. Als am 3. Juni die Nachricht von der Insolvenz des Reise-Riesen FTI Touristik (FTI) kam, sei der Schock auch in den Köthener Reisebüros im E-Center und auf dem Buttermarkt groß gewesen. Wie auch nicht: Bis zuletzt hätten alle in der Branche gehofft, dass eine Übernahme des angeschlagenen Unternehmens viele Kunden vor Scherereien mit ihrer Sommerreise bewahren könne. Doch es kam anders. Nun seien erstmal jede Menge Anrufe zu tätigen.