Eröffnung am 2. November Größer und moderner - NP-Markt in Köthener Innenstadt wird umgebaut

Aus NP wird „Nah & gut“: Edeka baut die Filiale in der Köthener Wallstraße 72 komplett um. Am 2. November wird der Einkaufsmarkt in frischer, veränderter Optik wieder eröffnet. Wie genau das aussehen wird.