Großbrand in der Köthener Chaussee in Aken - „Hochbrisante Situation“ für 100 Feuerwehrleute

Aken/MZ. - Ein herausfordernder Einsatz liegt hinter den Feuerwehrleuten in Aken. In der Köthener Chaussee hat am Sonntagnachmittag das Nebengelass eines Wohngebäudes gebrannt.