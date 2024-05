Ein Gruppe um den Köthener Sprayer Alexander Sitt hat eine Mauer in Geuz in eine Unterwasserwelt verwandelt. Das Kunstwerk ist gut 80 Meter lang.

„Sieben Höllen“ in Köthen

Der Aquaman blickt jetzt von einer Wand in Geuz in die Bachstadt Köthen.

Geuz/MZ. - Aquaman wohnt jetzt in Geuz. Ungewöhnlich trocken für einen Superhelden, der sonst im Ozean zu Hause ist. Aber seit Pfingsten ist er in dem Köthener Stadtteil auf einer Mauer zu finden – zumindest in der Form eines großen Graffitos.