Vom 9. bis 11. Juni feiert Görzig sein 1.050-jähriges Bestehen. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei. Welche Überraschungen das Programm bereithält.

Görzig feiert im Juni drei Tage lang 1.050. Geburtstag - Was vom 9. bis 11. Juni alles geplant ist

Unterstützer aus vielen Vereinen arbeiten seit Herbst 2022 an den Vorbereitungen für das Dorfjubiläum in Görzig.

Görzig/MZ - „Es wird Ernst“, sagt Ortsbürgermeister Swen Meyer an einem Abend Mitte Mai. Zum Treffen im Feuerwehrgerätehaus in Görzig sind knapp 25 Leute gekommen, sie wollen an diesem Abend die letzten Entscheidungen besprechen für die kommende Feier. Vom 9. bis 11. Juni feiert Görzig sein 1.050-jähriges Bestehen.