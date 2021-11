Goldenes Abitur - Schüler der Goethe-EOS treffen sich in Köthen wieder und haben viel zu erzählen

Köthen/MZ - Aus ganz Deutschland kamen ehemalige Schülerinnen und Schüler der Erweiterten Goethe-Oberschule in Köthen, dem heutigen Ludwigsgymnasium, am Samstag zusammen, um sich 50 Jahre nach ihrem Abitur wiederzusehen und auszutauschen.

Von ursprünglich rund 25 Klassenkameradinnen und -kameraden, die 1971 ihren Abschluss machten, seien am Wochenende 17 anwesend gewesen, erzählt Christel Meyer, die damals eine der Abiturientinnen war. Wie die meisten aus ihrem Jahrgang wohnt auch sie bis heute in der Region. Und konnte am Wochenende doch noch einmal Neues über die Geschichte Köthens lernen: Etwa Anekdoten aus den Fürstenhäusern, die vor Jahrhunderten in der Gegend residierten.

Denn Meyer und ihr Klassenverband ließen sich von Gästeführer Christian Ratzel unter anderem den Spiegelsaal des Köthener Schlosses und die Hofkapelle zeigen. „Der schmeißt ja auch viel mit Zahlen um sich“, sagt Christel Meyer lachend. „Aber es war nicht einen Moment langweilig“, beteuert sie.