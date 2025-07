Mit „Showtime!“ will das Travestie-Duo Lady Maxime und Maria Crohn Ende August in Dessau begeistern. Gesang, Witz und Kostüme sollen dabei im Vordergrund stehen.

Travestieshow in Dessau

Mit „Showtime! – Ein Travestie-Duett für alle Fälle" gastiert Max Engelmann als Lady Maxime am 29. und 30. August in Dessau.

Köthen/Dessau/MZ. - Zwei Abende, zwei Persönlichkeiten und jede Menge Glamour: Ende August tritt das Travestie-Duo bestehend aus Lady Maxime und Maria Crohn in der Marienkirche in Dessau-Roßlau auf. Mit Live-Gesang, Humor und einer großen Bühnenshow wollen sie in „Showtime! – Ein Travestie-Duett für alle Fälle“ für ein Erlebnis sorgen.