Schnelles Internet Glasfaserausbau in Anhalt-Bitterfeld - Kommunen kritisieren Kommunikation mit den Anbietern

Das Land Sachsen-Anhalt will alle Bürger und Unternehmen bis 2030 mit Glasfaseranschlüssen ausstatten. Doch so einfach ist das alles nicht, wie sich bei einem Vor-Ort-Termin in Köthen zeigt. Was die Bürgermeister ärgert.