TV-Kabel bei Glasfaserverlegung gekappt Fernseher bei Mietern in Köthen seit zwei Monaten schwarz - keine Reparatur geplant

Ein Subunternehmen der Telekom durchschießt in Köthen die Straßen mit Glasfaserkabeln. In der Karlstraße habt es dabei TV-Leitung beschädigt. Eine Reparatur ist nicht in Sicht.