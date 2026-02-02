Henriette Papesch hatte ihren Sitz bislang in der Aribertstraße 34. Mit Hilfe der Wohnungsgesellschaft Köthen hat sie neue Praxisräume gefunden - und am Montag, 2. Februar, eröffnet.

Gemeinschaftspraxis aufgelöst - Hausärztin Henriette Papesch startet in Köthen in neuen Räumen durch

Henriette Papesch in ihren neuen Praxisräumen. WGK-Chef David Rieck unterstützte sie bei der Suche sowie beim Umbau.

Köthen/MZ. - Durch die Räume weht der Zauber des Neuen. Die Wände taubenblau bis lichtgrau gestrichen. Der Boden in einem hellen Holzton gehalten. Im Wartebereich schlichte weiße Stühle. Das Lichtkonzept ausgeklügelt. Heizkörper gibt es – bis auf einen einzigen – überhaupt nicht. Die Wärme kommt aus der Decke, im Sommer werden die Räume auf diese Weise gekühlt. Alles ist neu. Neu und modern. Sie sei glücklich, sagt Dr. Henriette Papesch.