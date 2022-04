Gaststätten in Köthen öffnen wieder, die Unsicherheit bleibt aber

Die neue Corona-Verordnung ist gerade in Kraft getreten, die Gastronomen werden von einigen Auflagen befreit. Aber bleibt das nun auch dauerhaft so?

Köthen - Die Ankündigung passt zum Wetter, das im Moment unweigerlich an Hochsommer erinnert: „Wir sind heiß wie Frittenfett“, versichert Stephan Nickel lachend. „Wir wollen endlich wieder arbeiten.“ An diesem Freitag endet auch für eines der am meisten frequentierten Häuser der Stadt die Corona-Zwangspause: Das Brauhaus Köthen öffnet wieder. Und wie bestellt bei bestem Wetter, das wie gemacht für den Biergarten sein dürfte.