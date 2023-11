Frust in Restaurants Gastronomen in Köthen hadern mit höherer Mehrwertsteuer - „Essengehen könnte für viele zum Luxus werden“

Zu Beginn des neuen Jahres soll der Steuersatz in Restaurants wieder auf 19 Prozent steigen. Seit der Corona-Pandemie lag er bei sieben. Die Gastronomen auch in Köthen werden die Preise anheben müssen. Der Frust ist so groß wie die Sorge. Kommen weniger Gäste?