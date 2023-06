Einsatz in der Nacht Gartenlaube brennt in Wulfen aus - Über 30 Feuerwehrleute sind zwei Stunden lang gefordert

Feuerwehrleute aus Aken, Wulfen, Drosa, Dornbock und Diebzig haben in der Nacht zu Dienstag eine brennende Gartenlaube am Rosenburger Weg in Wulfen gelöscht. Der Einsatz war nicht ohne.