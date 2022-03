Ganoven in Köthen und Aken haben es am Wochenende auf Autos abgesehen

Köthen/Aken/MZ - Was hatten Köthen und Aken am zurückliegenden Wochenende gemeinsam? Da ließen sich garantiert viele angenehme Dinge aufzählen. An dieser Stelle soll allerdings von weniger angenehmen die Rede sein. Das jedenfalls ist aus den Mitteilungen der Polizeibeamten des Revbiers Anhalt-Bitterfeld vom Wochenend zu entnehmen. Aus beiden Städten wurden kriminelle Handlungen an Autos gemeldet. Und sowohl in der Kreisstadt als auch in der Elbestadt waren Kraftfahrer zu schnell unterwegs und und wurden geblitzt.

Der Reihe nach. Aus Aken wurde ein besonders schwerer Fall von Diebstahl gemeldet. Dort hatten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Sonnabend, in der Straße des Friedens den linken Außenspiegel von einem Pkw Renault entwendet. Dazu benutzten sie Hilfsmittel, was die Sache professionell aussehen lässt, aber auch zu einem schweren Delikt hochstuft. Sie trennten den Spiegel offensichtlich mittels Hebel- und Schneidewerkzeuge ab. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise zu möglichen Tätern wurden zunächst nicht bekannt. Ein Ermittlungsverfahren gemäß §243 StGB wurde eingeleitet.

Ebenfalls am Freitag entwendeten Diebe in Köthen in der Zeit von 6.30 Uhr bis 14.10 Uhr Im Zeitraum beide Kenzeichentafeln von einem Pkw VW. Das Fahrzeug befand sich auf dem Parkplatz einer Handelsfirma in der Spargasse. Auc hier gibt es bislang keine Hinweise auf die Täter. Ein Ermittlungsverfahren gemäß §242 StGB wurde eingeleitet. Die entwendeten Kennzeichen wurden zur Fahndung ausgeschrieben.

Ordnungswidrigkeitsverfahren warten auf all jene Krfatfahrer, die am Sonnabend zu schnell durch Aken und Köthen gefahren sind. In der Köthener Landstraße auf Höhe Mennewitzer Weg in Aken wurde ein Kraftfahrer mit 66 Kilometern pro Stunde erwischt, obwohl nur 50 erlaubt waren. Den gleichen Wert überschritten in der Köthener Fasanerieallee gleich fünf Fahrzeugführer. Hier lag der am höchsten gemessene Wert bei 65 Kilometern pro Stunde.