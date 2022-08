„Fußweg ist nach vielen Jahren wieder freigegeben“ - Abrissarbeiten in Akener Burgstraße abgeschlossen

Der ehemalige Gasthof „Stadt Magdeburg“ in Aken ist endgültig abgerissen worden. Ideen, was aus dem alten Grundstück werden soll, gibt es bereits.

Abrissarbeiten am alten Gasthof sind abgeschlossen

Aken/MZ/JVO - Die Abrissarbeiten am ehemaligen Gasthof „Stadt Magdeburg“ in der Burgstraße in Aken sind beendet. Das teilte Volker Herrmann, der Chef der ausführenden Baufirma Herlau, auf MZ-Nachfrage mit.