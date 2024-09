Am 1. September beginnt die dritte Amtszeit von Jörg Bagdahn, Präsident der Hochschule Anhalt. Am Campus Bernburg wurde er von Wissenschaftsminister Professor Armin Willingmann ernannt.

Dessau/Köthen/MZ. - Am 1. September 2024 beginnt die dritte Amtszeit von Professor Dr. Jörg Bagdahn, Präsident der Hochschule Anhalt. Am Campus Bernburg wurde er von Wissenschaftsminister Professor Armin Willingmann ernannt.

Der Minister nutzte dazu das Treffen des Kompetenznetzwerks für Angewandte und Transferorientierte Forschung (KAT) der vier Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Sachsen-Anhalt, teilt die Hochschule mit. Im Beisein der Spitzen der HAW gratulierte Willingmann Bagdahn und wünschte ihm „auch für die kommenden fünf Jahre viele Ideen und Tatkraft sowie allzeit ein glückliches Händchen für die Weiterentwicklung der Hochschule Anhalt“.

Bereits in der Sitzung des Senats der Hochschule Anhalt am 14. Februar war Bagdahn erneut zum Präsidenten der Hochschule Anhalt gewählt worden. Seine Amtszeit dauert fünf Jahre. Bagdahn sagte: „Ich freue mich, dass ich im Rahmen der Übergabe der Förderbescheide des Kompetenznetzwerks für Angewandte und Transferorientierte Forschung meine Ernennungsurkunde für die dritte Amtszeit erhalten habe.“ Das versinnbildliche, wofür die Hochschule Anhalt steht: praxisorientierte Ausbildung sowie anwendungsorientierte Forschung und Transfer für die Region.

Mit positivem Elan geht der Präsident in seine dritte Amtszeit, heißt es in der Pressemitteilung der Hochschule. Zu den aktuellen Herausforderungen gehört es, die Studierendenzahlen auf hohem Niveau zu halten und als Hochschule einen Beitrag zur Linderung des Fachkräftebedarfs zu leisten, wozu auch eine bessere Integration ausländischer Absolventen in den regionalen Arbeitsmarkt gehört. Des Weiteren will sich die Hochschule neuen Themenfeldern mit hohem regionalem Bedarf in Lehre, Weiterbildung und Forschung widmen. Die Fertigstellung des Forschungsneubaus und der Ausbau der Forschungsinfrastruktur stehen an.

Prof. Jörg Bagdahn ist gebürtiger Köthener und seit 2016 Präsident der Hochschule Anhalt.