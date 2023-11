Fünfte Auflage in Diebzig - Traditionelle Hofweihnacht lockt wieder hunderte Besucher an

Besucher trinken Glühwein im weihnachtlich geschmückten Hof in der Schloßgasse 10 in Diebzig.

Diebzig/MZ. - Dass am Samstag in Diebzig etwas Größeres stattfindet, war für Besucher nicht zu übersehen, selbst wenn sie nichts gewusst hätten von der Hofweihnacht: Gegen 16 Uhr parkten die Autos Stoßstange an Stoßstange entlang der Hauptstraße. Die heißt in Diebzig nicht „Dorfstraße“ wie in vielen anderen Orten, sondern „Schloßgasse“ – weil sie geradewegs zuführt auf das 1792 im Auftrag des Fürsten Ludwig von Anhalt erbaute Jagdschloss.