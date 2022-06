Frust in Köthener Stadtverwaltung -Toilettenanlage in der Ritterstraße verwüstet

Köthen/MZ - Einen erneuten Fall von Vandalismus hat die Stadt Köthen seit dem vergangenen Wochenende zu verzeichnen. Unbekannte Täter haben an der öffentlichen Toilettenanlage in der Ritterstraße einen Schaden in Höhe von circa 500 Euro hinterlassen.

Die Schäden des Vorfalls reichen nach Angaben von Dorothee Rahn, Pressereferentin der Stadtverwaltung, vom Aushängen der Türen, Zerschlagen der Spiegel und der Beschädigung eines Unterbauschrankes. „Es ist unfassbar, wie groß die sinnlose Zerstörungswut mancher Menschen anzuwachsen scheint, um sich an einer öffentlichen Toilette derart zu schaffen zu machen. Wir hoffen, den oder die Verantwortlichen für diese Tat bald dingfest zu machen“, sagt Oberbürgermeister Bernd Hauschild sichtlich aufgebracht. Die Toilettenanlage in der Ritterstraße steht sowohl der Öffentlichkeit als auch den Marktstandbetreibern zur Nutzung zur Verfügung.

Derzeit ist der Sanitärbereich aufgrund der jüngsten Beschädigungen nicht zur Nutzung freigegeben und es muss auf die Toilettenanlagen des Bahnhofs oder des Rathauses zu Sprechzeiten ausgewichen werden.

„Wir bitten aufmerksame Bürgerinnen und Bürger der Stadt Köthen (Anhalt) um Ihre Mithilfe. Bitte geben Sie verdächtige Beobachtungen vom vergangenen Wochenende, im Bereich der Ritterstraße, an die örtlichen Polizeibehörden weiter“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.