Osternienburg/MZ. - Das in die öffentliche Kritik geratene Kiesbett vor einem Mehrfamilienhaus in Osternienburg wurde durch Mutterboden ersetzt und soll, wie im ursprünglichen Zustand, wieder begrünt werden. Zwei Bauarbeiter waren am 11. und 12. Dezember damit beschäftigt, zuerst die Schicht Kies und dann das Vlies im Vorgarten zu entfernen. Anschließend wurde Mutterboden auf den Flächen vor den beiden Eingängen des Hauses in der Rudolf-Breitscheid-Straße 32b und 32c verteilt.

