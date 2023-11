Sven Schmidt will als neuer Inhaber des Süßwarengeschäftes „Kreso“ in Köthen einiges verändern - und künftig auch hochwertige Spirituosen anbieten. Was dafür weichen muss.

Sven Schmidt in seinem neuen Laden, den er umkrempeln will. Keramik wird es künftig kaum noch geben.

Köthen/MZ. - Gewiss zählt Sven Schmidt zu den Menschen, die selten um eine Antwort verlegen sind. Neulich, erzählt er, habe ihn eine Kundin davon überzeugen wollen, am liebsten alles so zu lassen, wie es war. Von der Dekoration bis zum Sortiment. Doch das will der gebürtige Hamburger partout nicht. Er will Veränderung. Er will den Laden in der Nähe des Halleschen Turmes bewusst umkrempeln. „Ich bin jung.“ Das muss als Erklärung reichen, findet er.