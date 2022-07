Freie Trauung in besonderer Kulisse - Paar aus Trebbichau heiratet im dortigen Schloss

Das Schloss Trebbichau ist in privater Hand und wird für Veranstaltungen genutzt. Eine Hochzeit ist etwas Besonderes.

Trebbichau/MZ - Eine Hochzeit auf Schloss Trebbichau, so etwas gab es wohl noch nie in dem Ort bei Aken. Am Samstag gaben sich dort Monique und Nico Deistler dort das Ja-Wort.

Die Braut kam in einer schmucken Zweispännerkutsche gefahren. Im Rahmen einer freien Trauung war das der Wunsch des Paares, das in Trebbichau wohnt. Das Schloss ist in privater Hand und wird für Veranstaltungen genutzt.