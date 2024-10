Die neue Fassung der Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung in der Stadt Südliches Anhalt soll im Frühjahr 2025 beschlossen werden. An der jetzigen Fassung hatte es zuvor scharfe Kritik gegeben wegen fehlender Informationen. Wie es jetzt läuft.

Südliches Anhalt/MZ. - Die Arbeiten an der Fortschreibung der Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung in der Stadt Südliches Anhalt gehen gut voran. Darüber informiert Christian Merx von der Stadtverwaltung auf MZ-Nachfrage. Im März war die aktuelle Version des Papiers beschlossen worden. In der Risikoanalyse steht unter anderem, wie die einzelnen Ortswehren ausgestattet sind und wie die Löschwassersituation ist. Schon zum Zeitpunkt des Beschlusses war jedoch festgelegt worden, das Papier danach weiter aktualisieren zu wollen, da es viel Kritik daran gegeben hatte, zum Beispiel an nicht aktuellen Mitgliederzahlen.