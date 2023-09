Mit ihrem Musiktheaterstück „Singen kann doch jeder“ sorgten die Mädchen und Jungen der Angelika-Hartmann-Schule in Köthen für Furore. Eltern haben bei der Premiere Tränen in den Augen.

Köthen/MZ - Catharina Wilke steht am Rand der Bühne hinter einem Pult und ist ganz in ihrem Element: Sie gestikuliert, sagt an, nickt anerkennend, wenn der Einsatz des Musik-Trios prima funktionierte. Es ist Musiktheaterzeit in der Angelika-Hartmann-Schule in Köthen. Mehr als 50 Mädchen und Jungen waren dabei. „Sie saugen die Euphorie im Publikum wie ein Schwamm auf“, weiß die Musiklehrerin, die das Projekt gemeinsam mit ihrer Kollegin Stefanie Heuer auf die Beine stellte.