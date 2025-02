Sachsen-Anhalt Ministerpräsident Reiner Haseloff hat an der Hochschule Anhalt einen Fördermittelbescheid über 1,7 Millionen zum Aufbau eines Netzwerks der Algenbiotechnologie übergeben. Was das Ziel ist.

Köthen/mz. - Wie so oft nach getaner Arbeit, gerade wenn es um Lebensmittel geht: Am Ende steht die Kostprobe. Nicht anders war das am Campus Köthen der Hochschule Anhalt am Montagnachmittag.