Besuch in Köthener Pflegeheim

Per Feuerwehrauto kamen die Kleinpaschlebener Kameraden zu Richard Hause (Mitte) nach Köthen.

Köthen/MZ. - „So lange wie du hat es bei uns noch keiner ausgehalten“, sagt Lutz Hause und blickt auf seinen langjährigen Kameraden Richard Hause. In schmucker Uniform und mit einem großen Blumenstrauß in der Hand gratuliert der bisherige Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Kleinpaschleben zu einem ganz besonderen Jubiläum. Seit nunmehr 80 Jahren ist Richard Hause Mitglied der Kleinpaschlebener Wehr. So etwas gibt es nicht allzu oft und muss auf jeden Fall gebührend gewürdigt werden.