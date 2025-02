Bei einem Brand in Köthen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Es war nur einer von vier Einsätzen für die Feuerwehr am Sonntagmorgen.

Brand in Souterrainwohnung am Sonntagmorgen: Ein Toter nach Gebäudebrand im Plötzkauer Ring

Feuerwehreinsatz in Köthen

Feuer in Kellerwohnung im Plötzkauer Ring am Sonntagmorgen

Köthen/MZ. - „Das war kein schöner Sonntag“, fasst Yves Kluge von der Köthener Feuerwehr zusammen. Dabei ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal Mittag. Aber die Wehr hat bereits vier Einsätze hinter sich. Gegen vier Uhr morgens wurden die Kameraden zu einem Gebäudebrand im Plötzkauer Ring gerufen. In einem Mehrfamilienhaus brannte es in einer Souterrainwohnung. Für den Bewohner sei leider jede Hilfe zu spät gekommen, so Kluge.