Vor dem Landgericht Dessau hat am Dienstag die Verhandlung gegen einen 22-jährigen Köthener begonnen, dem zweifacher versuchter Mord und Brandstiftung vorgeworfen werden. Er soll ein Feuer in der Köthener Antoinettenstraße und in der städtischen Obdachlosenunterkunft gelegt haben.

Feuer in Wohnung in Köthen gelegt - 22-Jähriger wegen Brandstiftung und versuchten Mordes angeklagt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/Dessau/MZ. - Vor dem Landgericht Dessau hat am Dienstag die Verhandlung gegen einen 22-jährigen Köthener begonnen, dem zweifacher versuchter Mord und Brandstiftung vorgeworfen werden. Im April 2023 soll der Mann in seiner ehemaligen Wohnung in der Köthener Antoinettenstraße Feuer gelegt haben, wenige Wochen später in der städtischen Obdachlosenunterkunft.