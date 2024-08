Wegen schwerer Brandstiftung in einem Wohnhaus hat das Landgericht Dessau einen 22 Jahre alten Köthener zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Für die zweite Tat wurde er freigesprochen.

Feuer aus Rache an Vermieter gelegt: Brandstifter aus Köthen muss fast vier Jahre in Haft

Prozess am Landgericht Dessau

Köthen/Dessau/MZ. - Wegen schwerer Brandstiftung in einem Wohnhaus hat das Landgericht Dessau am Donnerstag einen 22 Jahre alten Köthener zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Vom zweiten Tatvorwurf, auch in einer Köthener Obdachlosenunterkunft gezündelt zu haben, wurde er freigesprochen.