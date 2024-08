In Köthen kämpfen die Behörden mit verstopften Pumpen in der Kanalisation und einer zunehmenden Rattenplage, verursacht durch die unsachgemäße Entsorgung von Feuchttüchern und Essensresten.

Köthen/MZ. - So bitte nicht: Vor ein paar Wochen, erinnert sich Ronny Wilke, sei er in Köthen in der Straße „An der Rüsternbreite“ unterwegs gewesen, als er ganz in der Nähe von zwei Kanaldeckeln etwas sah, das wohl mal ein kleines Festmahl war. Kartoffeln, Brot und Rotkohl augenscheinlich.