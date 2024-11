In Görzig hat vor etwa einem Jahr ein Verein die Alte Gärtnerei übernommen. Die erste Zeit hat Mut gemacht. Warum man ins Weihnachtsgeschäft einsteigt - und was man im kommenden Jahr vor hat.

Noch geben die Beete auf dem Gärtnereigelände in Görzig einiges an Gemüse her.

Görzig/MZ. - In dieser Woche weiß Robert Hübler mal wieder nicht, was er zuerst machen soll. Zum Glück muss er das angebaute Gemüse nicht vor dem Frost retten. Die Temperaturen bleiben vorerst über dem Gefrierpunkt. Doch der erste Advent steht vor der Tür. Und dann will die Alte Gärtnerei in Görzig Weihnachtsbäume verkaufen. Blaufichten und Nordmanntannen, frisch geschlagen.