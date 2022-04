Feiern nach drei Jahren Pause wegen Corona: Feuerwehr Köthen lädt zum Osterfeuer

Köthen/MZ - Endlich lassen es die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen wieder zu: Nach drei Jahren Pause werden 2022 in vielen Orten der Region die Osterfeuer wieder lodern. In den meisten Fällen haben sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr den organisatorischen Hut aufgesetzt, was Sinn macht, weil sie am besten wissen, was sein darf und was nicht.

Auch in Köthen gibt es wieder ein Osterfeuer im Friedenspark. Die Feuerwehr Köthen und die Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM) arbeiten dabei Hand in Hand. Am Nachmittag um 15 Uhr beginnt zunächst der unterhaltsame Teil im äußeren Schlosspark. Und um 18.30 Uhr wird sich allmählich der Lampion-Umzug unter den Klängen einer Schalmeienkapelle vom Schloss in Richtung Friedenspark in Bewegung setzen, wo dann bei hereinbrechender Dunkelheit das Osterfeuer von dem Kameraden der Feuerwehr entfacht wird.

Auch die Kameraden haben sich zur Unterhaltung der Gäste etwas einfallen lassen. „Wir bieten mit unseren Fahrzeugen Rundfahrten für Kinder an. Vielleicht werden wir auch noch eine Hüpfburg organisieren. Ganz sicher steht fest, dass für das leibliche Wohl aller Besucher gesorgt sein wird“, erklärt der stellvertretende Stadtwehrleiter Yves Kluge, der sich noch bestens an das letzter Osterfeuer im Jahr 2019 und die tolle Stimmung seinerzeit erinnern kann. „Und das wollen doch alle nach dieser Pandemie auch wieder erleben“, so Kluge.