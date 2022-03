Fast alle werden übernommen: Pflegenachwuchs in den Helios-Kliniken feiert Abschluss

Köthen/MZ - Nach dreijähriger intensiver Ausbildung und bestandener Prüfung haben 16 Schüler der Helios-Kliniken Köthen, Jerichower Land, Zerbst, Vogelsang-Gommern sowie der Bördeklinik ihre Zeugnisse erhalten und sind nun offiziell examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen beziehungsweise -pfleger. Die Köthener Absolventen der Pflegeausbildung sind: Erik Kaczmarek, Nadine Genthe, Chantal Oehme und Sarah Brömme.

„Drei Jahre lang haben sie auf diesen Moment hingearbeitet. Viel Arbeit und Stress, aber auch viel Spaß, neue Erfahrungen und erlerntes Wissen liegen nun hinter ihnen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Köthener Helios-Klinik.

Neben sämtlichen Kenntnissen zum pflegerischen Umgang mit Patienten, wie Krankenbeobachtung, Medikamente verabreichen oder Assistenz bei Untersuchungen in Theorie und Praxis, lernten sie in ihrer Ausbildung auch den persönlich empathischen Umgang mit den Patienten. Nach über 2.500 Stunden praktischer und mindestens 2.100 Stunden theoretischer Ausbildung am Bildungszentrum und in den Kliniken, in denen sie alles gelernt haben, was zur Patientenpflege im stationären und ambulanten Umfeld der unterschiedlichen Fachgebiete gehört, sehen sich die jungen Absolventen gut für den Berufsalltag gewappnet. Zum bestandenen Examen gratulierte auch die Geschäftsführerin der Helios-Klinik Köthen, Carolin Uhl, herzlichst.

Gut ausgebildete Pflegekräfte sind gefragt. Zudem gibt es immer mehr Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Absolventen des Aprilkurses 19/22 werden fast vollständig als Pflegefachkräfte in den Helios-Kliniken Köthen, Jerichower Land, Zerbst/Anhalt, Vogelsang-Gommern und der Bördeklinik arbeiten.

Wer Interesse an einem Ausbildungsplatz als Pflegefachfrau beziehungsweise Pflegefachmann hat, sollte die Bewerbungsunterlagen zeitnah an die Helios-Klinik Köthen, Personalabteilung, Hallesche Straße 29, in 06366 Köthen schicken.