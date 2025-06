Köthen/MZ. - Ein 83-jähriger Mann aus Köthen ist am Mittwoch, 4. Juni, hinterlistigen Dieben zum Opfer gefallen.

Zwei Männer verschafften sich gegen 13 Uhr mit einer dreisten Masche Zugang zur Wohnung des Seniors in der Heinrich-Heine-Straße. Einer der Täter gab vor, den Stromzähler in der Wohnung ablesen zu wollen und händigte dem Mann mehrere Schriftstücke aus, die er unterschreiben solle. In der Zwischenzeit kam ein weiterer Mann hinzu, der sich in den Wohnräumen umsah.

Erst im Nachhinein bemerkte der 83-Jährige, dass er bestohlen worden ist. Die Täter waren allerdings schon verschwunden. Gestohlen wurde nach Angaben der Polizei ein Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. Ein Täter wird als 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank, mit schwarzen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben. Der zweite sei etwa 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kräftig, schwarzhaarig und dunkel gekleidet gewesen.