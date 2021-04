Fahrradsicherheit als Schwerpunkt - 226 Verstöße an nur einem Tag festgestellt

Köthen/Dessau - Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau (PI) hat am vergangenen Donnerstag 636 Rad- und Kraftfahrer an 27 Kontrollstellen in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg sowie in der Stadt Dessau-Roßlau kontrolliert. Der Fokus lag dabei auf der Fahrradsicherheit. Anlass war der landesweite Aktionstag „#MenschaufmRad - Sicher durch den Verkehr“.

Dabei stellten die Beamten nach eigenen Angaben insgesamt 226 Ordnungswidrigkeiten fest. Mit 152 weiteren Personen seien zudem Präventionsgespräche geführt worden, teilte Johannes Braun, Pressesprecher der Polizeiinspektion, am Freitag mit. „Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Verkehrsflächennutzung sowie den technischen Zustand der Fahrzeuge und Kraftfahrzeuge gelegt.“

Am häufigsten waren laut PI-Sprecher Johannes Braun Verstöße beim Thema Ablenkung, weil etwa das Smatphone beim Fahren benutzt wurde. Bei Autofahrern musste vermehrt „dauerhaftes Befahren von Fahrradschutzstreifen“ geahndet werden. (mz)